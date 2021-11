BTS wint hoofdprijs en Taylor Swift verbreekt eigen record: dit waren de American Music Awards

De American Music Awards 2021 gingen dit jaar door in het Microsoft Theater en werden voor de gelegenheid gepresenteerd door Cardi B. “Ik ga niet niet liegen. Ik ben ontzettend zenuwachtig en sta te trillen op mijn benen”, klonk het bij aanvang van de show. De eerste performance was dan weer afkomstig van Bruno Mars en de Amerikaanse rapper Anderson. Paak. Zij sloegen de handen in elkaar naar aanleiding van de release van hun gezamenlijk album ‘An Evening With Silk Sonic’.

(Lees verder onder de video.)

Olivia Rodrigo kreeg tijdens de ceremonie in Los Angeles de award voor ‘beste nieuwe artiest’. Voor Rodrigo was het de eerste keer dat ze genomineerd was. De 18-jarige had in totaal de meeste nominaties op haar naam staan, maar uiteindelijk wist ze er maar eentje te verzilveren. “Er is niets wat ik liever doe dan liedjes schrijven en ik ben zo ontzettend dankbaar voor iedereen die mijn muziek in zijn armen gesloten heeft”, klinkt het achteraf in haar speech.

Beste nieuwe artiest

Later bracht de zangeres nog haar hit ‘Traitor’. Naast Olivia Rodrigo stonden ook nog BTS, Coldplay, Måneskin, Carrie Underwood en Jennifer Lopez er op de planken. Deze laatste koos voor het nummer ‘On My Way’, een lied dat afkomstig is uit haar toekomstige film ‘Marry Me’. In de prent speelt de zangeres samen met Owen Wilson de hoofdrol. Megan Thee Stallion, die normaal gezien ook zou optreden tijdens de awardcermonie, was uiteindelijk niet aanwezig.

(Lees verder onder de video.)

Nieuw record

De Koreaanse groep BTS ging met maar liefst drie awards naar huis. In hun trofeekast prijkt nu de award voor ‘artiest van het jaar’, ‘beste popgroep’ en ‘beste popliedje’. Naast BTS vielen ook Doja Cat en Megan Thee Stallion in de prijzen. Ook zij gingen met drie awards naar huis. Ook voor Taylor Swift was het een topavond. De Amerikaanse zangeres wist de award van ‘beste vrouwelijke popster’ mee naar huis te nemen. Daarnaast ging ook de prijs van ‘beste popalbum’ haar richting uit. Swift verbrak zo het record voor de meeste gewonnen AMA’s ooit, dat sowieso al op haar naam stond.

Lil Nas X werd de winnaar in de categorie ‘beste videoclip’. De award voor’ beste gospelartiest’ ging naar Kanye West. Voor de uitzending was al bekendgemaakt dat de prijzen voor ‘beste hiphopartiesten’ gingen naar Drake en Megan Thee Stallion. SZA en The Weeknd wonnen de awards voor ‘beste r&b-artiesten’. In de popcategorie ging naast Taylor Swift ook Ed Sheeran met de winst aan de haal. De Nederlandse dj Tiësto wist zijn nominatie zondag niet te verzilveren. Hij legde het in de categorie ‘beste dance-artiest’ af tegen Marshmello. Marshmello ging er in 2018 en 2019 ook al vandoor met een American Music Award.

Dit zijn alle winnaars van de American Music Awards: Artiest van het jaar: BTS

Beste nieuwe artiest van het jaar: Olivia Rodrigo

Beste samenwerking: Doja Cat ft. SZA ‘Kiss Me More’

Beste muziekvideo: Lil Nas X ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’

Beste mannelijke popartiest: Ed Sheeran

Beste vrouwelijke popartiest: Taylor Swift

Beste groep of duo: BTS

Beste popalbum: Taylor Swift ‘evermore’

Beste popnummer: BTS ‘Butter’

Beste mannelijke countryzanger: Luke Bryan

Beste vrouwelijke countryzanger: Carrie Underwood

Beste mannelijke hiphop-artiest: Drake

Beste vrouwelijke hiphop-artiest: Megan Thee Stallion

Beste hip-hopalbum: Megan Thee Stallion ‘Good News’

Beste hip-hopnummer: Cardi B ‘Up’

Beste mannelijke R&B-artiest: The Weeknd

Beste vrouwelijke R&B-artiest: Doja Cat

Beste R&B-album: Doja Cat “Planet Her”

Beste R&B-nummer: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) “Leave The Door Open”

Beste mannelijke latin artiest: Bad Bunny

Beste vrouwelijke latin artiest: Becky G

Beste rockartiest: Machine Gun Kelly

Beste gospelartiest: Kanye West

Beste dance-artiest: Marshmello

