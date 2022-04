Brusselse rapper Roméo Elvis lanceert nieuwe single en kondigt gloednieuw album aan

Op zijn nieuwe plaat belooft de rapper 16 nummers lang “eerlijker en treffender dan ooit tevoren” te zijn, met producers als Todiefor, Vladimir Cauchemar, Myd, Vynk en JeanJass aan zijn zijde. Roméo kroop voor het eerst ook zelf achter de knoppen, wat resulteert in een zeer persoonlijke plaat. De Brusselaar heeft het over verschillende thema’s op zijn nieuwe album: liefde, sociale media en vriendschap komen alleen aan bod.

Beschuldigd van misbruik

De broer van zangeres Angèle werd in 2020 nog beschuldigd van aanranding. Een jonge, Brusselse vrouw deelde haar verhaal toen via de sociale media. Ze maakte ook enkele berichten, die de rapper naar haar stuurde, openbaar. “Ja, ik ben me ervan bewust dat ik mijn handen heb gebruikt op een ongepaste manier”, reageerde Roméo toen op de beschuldigingen. “Ik dacht in te gaan op een uitnodiging die er geen was. Ik ben gestopt vanaf het moment dat ik dat doorhad. Ik heb oprecht spijt van die handeling en bovenal excuseer ik me opnieuw, zoals ik al meerdere keren privé heb gedaan. Ik ben niet trots op deze situatie en ik hoop als voorbeeld te dienen dat je niet moet volgen.”