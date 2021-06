Brussels Expo lanceert in samenwerking met GreenHouse Talent en Les Ardentes een nieuw openluchtpodium

MUZIEK Van ‘Junior Eurosong’ tot ‘I want to see you naked’: Jasper Publie doorbreekt taboes met nieuw nummer ‘Black’

13 juni De naam Jasper Publie zegt u misschien niet meteen iets, maar ‘Bandits’ of ‘Junior Eurosong’ zullen sowieso een belletje doen rinkelen. Het ooit zo schattige zangertje dat ons land wou vertegenwoordigen tijdens het Songfestival danst nu in bloot bovenlijf in de videoclip van zijn single ‘Black’. Daarin zingt Jasper onder de artiestennaam JEPP over je eigen identiteit durven tonen. “Ik studeer muziek, heb een relatie met een man, dat past zogezegd niet in het typische plaatje.”