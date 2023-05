Bruce Springsteen valt tijdens concert in Amsterdam

In een video op sociale media is te zien hoe Springsteen door twee mannen omhoog geholpen werd. De drummer en toetsenist speelden door, terwijl de rest van The E Street Band even stilviel. “Fijne avond, allemaal”, riep ‘The Boss’ daarop grappend in de microfoon. Springsteen wreef even in zijn handen, waarop hij de tekst van ‘Ghosts’ weer oppakte en verder ging met zijn show.