Bruce Springsteen komt met 24-delige cd-box met liveshows

Het gaat om optredens die The Boss gaf ten tijde van het verschijnen van ‘Darkness At The Edge Of Town’. Dat album verscheen in 1978. Samen met zijn begeleidingsband gaf Springsteen toen concerten die door radiostations werden opgenomen. De concerten werden tussen juli en december '78 opgenomen en uitgezonden.



Het gaat om optredens in Los Angeles, Cleveland, Houston en Atlanta. Verder staan er twee registraties op van de concerten in Passaic en San Francisco. Vorige maand verscheen ‘Letter To You’, de laatste studioplaat van Bruce Springsteen.