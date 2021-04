Britse krant The Guardian wijdt stuk aan ‘Belgische popster' Philippe Robrecht

MuziekNadat muzikant Philippe Robrecht (55) dankzij een nieuw album en een cover in ‘Liefde voor Muziek' bij ons al opnieuw onder de aandacht kwam, heeft nu ook de Britse krant The Guardian hem ontdekt. Er wordt een heel artikel gewijd aan de ‘Belgische popster’, die nu in Ierland woont.

“Er gebeurde iets vreemd met Philippe Robrecht toen hij in lockdown weggedoken zat op Inishbofin, een klein eiland met slechts 170 inwoners aan de Atlantische kust van Ierland: hij werd - opnieuw - een popster." Zo begint The Guardian het stuk over Philippe Robrecht.

De journalist beschrijft hoe Robrecht opnieuw in de aandacht kwam dankzij een cover in ‘Liefde voor Muziek’ (in het Engels vertaald naar ‘Love for Music’). Willy Sommers coverde enkele weken terug ‘Magie' uit 1992. Zowel de cover als het origineel haalden na uitzending opnieuw de hitlijsten. “Het is erg ongewoon”, reageert Robrecht in The Guardian. “Dit is nooit eerder gebeurd. Mensen hielden van de nieuwe versie, maar het bleek dat ze nog enthousiaster waren over het origineel. Ik kreeg heel wat feedback en werd gecontacteerd door de pers en de radio. Heel wat mensen stuurden me ook dingen via sociale media.”

Volledig scherm Het artikel over Philippe Robrecht in 'The Guardian' © rv

Dat Robrecht op het Ierse eiland Inishbofin woont, was al langer bekend. Wat The Guardian nu zo opmerkelijk vindt, is niet alleen dat de muzikant opnieuw in de aandacht staat dankzij ‘Liefde voor Muziek’, maar ook dat hij na bijna tien jaar opnieuw twee albums maakte. Het eerste, ‘2020', werd in november vorig jaar al uitgebracht. Het tweede, ‘2021', komt normaal gezien deze week uit. “De lockdown heeft ervoor gezorgd dat ik veel tijd en toewijding kon besteden aan het schrijven van nummers", zegt Robrecht. Dat hij jaren geleden uit de aandacht verdween, verklaart hij zo: “Ik bleef gefocust op muziek. Ik schreef nummers voor musicals, campagnes en eerbetonen. Muziek is een kunst, een passie. Maar de showbusiness errond was niet echt m’n ding. Ik ben als mens niet zo benaderbaar."

Of hij nu opnieuw meer muziek gaat maken, wil de journalist van The Guardian tot slot nog weten. “Ik ben gewoon een schrijver”, antwoordt Robrecht. “De nummers komen, of ze komen niet."

