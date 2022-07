Britney Spears maakt muzikale comeback en neemt stiekem een duet op met Elton John

De Amerikaanse nieuwssite schrijft dat Spears en John elkaar vorige week in ‘t geheim ontmoetten in een opnamestudio in Beverly Hills. De song zou volgende maand op de wereld losgelaten worden door platenmaatschappij Universal. “Het duet was een idee van een Elton”, vertelt een bron uit de muziekwereld. “Britney is een grote fan van hem. Het resultaat van hun samenwerking klinkt alvast geweldig. Met dank ook aan de gerenommeerde producer Andrew Watt, die alles in goede banen heeft geleid. Hij maakte eerder platen voor Justin Bieber en Miley Cyrus en won vorig jaar een Grammy als ‘Producer van het jaar’. Britney is officieel terug en ze heeft zin in de toekomst!”