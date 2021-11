BRIT Awards vanaf volgend jaar volledig genderneutraal

Opmerkelij­ke gasten op derde avond van ‘Vlaanderen zingt Hazes’

Rachel Hazes in de zaal en Gert Verhulst op het podium. De derde avond ‘Vlaanderen zingt Hazes’ werd er één vol verrassingen. Want terwijl mama Rachel Hazes genoot van het Vlaamse eerbetoon aan haar zoon en man zaliger, maakte ook Gert Verhulst zijn opwachting. Als invaller voor de door Corona getroffen Xander de Buisonjé, bracht hij een gesmaakte versie van ‘Amor Amor, Amor. ‘Vlaanderen zingt Hazes’ werd als nieuw concept geboren uit de burn-out van André Hazes, maar leek gisteren, en in een volle zaal, meer dan levensvatbaar.

14 november