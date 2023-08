Brihang stunt met nieuwe single ‘Telefoontje’: fans kunnen bellen voor preview en voicemail achterlaten

Tussen zijn vakantie door kon ‘Het Nieuwsblad’ Brihang even spreken. De release van zijn nieuwe nummer is pas gepland voor vrijdag, maar de reacties stromen nú al binnen. Wie voor een voorproefje belde, kon namelijk ook een boodschap achterlaten na de beep. “Ik heb al een stuk of zevenhonderd voicemails beluisterd. Die komen allemaal toe in mijn mailbox. Nog zeshonderd te gaan. And counting.”