Brian Wilson wist niks van Beach Boys-optreden bij Trump-rally

“Wij hebben helemaal niets te maken met de benefiet van Trump in Newport Beach vandaag”, vertellen Wilson en Jardine, oprichters van de Californische band. “We wisten er niet eens van en waren erg verbaasd toen we er in de Los Angeles Times over lazen.”

De krant meldde zondagochtend dat The Beach Boys de grote publiekstrekker zou worden tijdens het campagne-evenement van Donald Trump. De band die geboekt was, stond echter onder leiding van een ander oud-bandlid, zanger Mike Love. Na hun laatste gezamenlijke concert in 2012 - voor het 50-jarige bestaan van de band - traden Wilson en Jardine samen nog met Beach Boys-materiaal op, maar dan onder Wilsons naam. Love, die zich in het verleden vaker met Trump allieerde, heeft de tourrechten van de band zelf in handen.