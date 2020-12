Brengt Ed Sheeran vandaag nieuwe muziek uit? “Vanmiddag krijgen jullie een kerstcadeautje”

Ed kondigde vorig jaar aan dat hij er alweer een jaartje tussenuit zou knijpen om zich te focussen op zijn gezin, in plaats van op zijn carrière. Naar eigen zeggen is hij namelijk veel te gevoelig voor de druk in de showbizzwereld. In juli 2019 bracht hij zijn voorlopig laatste plaat uit: ‘No.6 Collaborations Project’. Een album waarop hij samenwerkte met onder andere Eminem, Cardi B en Khalid. Vorig jaar in december kondigde hij dan aan dat hij zich voor onbepaalde tijd terugtrok uit de spotlights. Tijdens zijn ‘adempauze’ kreeg hij samen met echtgenote Cherry Seaborn zijn eerst kindje: dochter Lyra.