Willy Sommers, Kato en Guy Swinnen over de voorzichtige versoepeling: “Dit is een begin, hopelijk volgt er meer”

“Eindelijk,” zucht Willy Sommers (68). Het overlegcomité heeft een beetje zon in zijn hart gelaten, vanaf juni mag hij opnieuw voor 200 mensen optreden. Een gat in de lucht spring hij niet, daarvoor is het lichtpuntje nog te klein. Ook Kato (29), die Starlings wordt als je er Tom Dice bij telt, hoopt dat er vanaf juli méér mag. Guy Swinnen (61), het gewezen opperhoofd van The Scabs, is voorzichtiger. Hard times durft hij nooit uit te sluiten: “Ik heb geleerd niet te veel te hopen, zo ben ik ook niet snel teleurgesteld.” Drie podiumartiesten over het perspectief, of het gebrek daaraan, dat ze pas hebben gekregen.