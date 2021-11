Take That maakt comeback in 2022: “Het voelt gewoon goed”

Celebrities Taylor Swift maakt kortfilm over stukgelo­pen relatie met acteur Jake Gyllenhaal: “Je zei dat ik te jong was, en ik wilde gewoon sterven”

Taylor Swift (31) dropte gisteren een nieuwe versie van haar album ‘Red’. De plaat kwam oorspronkelijk uit in 2012, maar de zangeres is druk bezig met het opnieuw opnemen van al haar nummer, zodat ze zelf de rechten op haar eigen werk in handen krijgt. Voor de gelegenheid bracht ze een 10 minuten durende versie uit van ‘All Too Well’, één van haar bekendste nummers. Het liedje verhaalt over haar breuk met acteur Jake Gyllenhaal (40). In een nieuwe kortfilm geeft Swift opvallend veel details van die relatie prijs.

