“Laat mij niet Belgisch bescheiden zijn: ik ben hiervoor geboren”: nooit stonden zoveel binnenlandse acts op Rock Werchter

MuziekRock Werchter kleurt Belgisch dit jaar. The Haunted Youth, Compact Disk Dummies, Zwangere Guy, Xink en Black Box Revelation: nog nooit eerder stonden zoveel binnenlandse acts op de heilige festivalgrond, met uitzondering van de volledig Belgische editie uit 1975 dan. Maar hoe is het voor de muzikanten om daar te mogen spelen? Welk advies geven ze elkaar? Ze vertellen het zelf in ‘De Morgen’. “Het zal met een kleiner hartje zijn dan anders. En met een kleiner mondje ook.”