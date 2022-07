De muzikanten van Raymond na legendarisch marathonconcert van acht uur op Gentse Feesten: “Mijn rug zit vast, ik moet naar de osteopaat.”

Raymond van het Groenewoud zat gisteren in een auto die hem naar het Zuiden bracht. De vakantie lag er op hem te wachten en die had hij verdiend. Ook zijn stem had zin in helemaal niks doen - geen interviews - en verwonderlijk was dat niet. Op de slotnacht van de Gentse Feesten, waar hij al jaren de soundtrack bij de zonsopgang levert, had Raymond een persoonlijk record verbroken. Acht uur spelen en zingen, 111 nummers, voor een stampvol Sint-Jacobsplein dat van het feest maar geen genoeg kreeg. Acht uur plezier, maar ook acht uur concentratie, geheugengymnastiek en fysieke inspanning.