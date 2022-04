Boysband Blue brengt na zeven jaar nieuw album uit

Dit jaar viert Blue het 20-jarig jubileum van hun debuutplaat ‘All Rise’, die in 2001 verscheen. Het plan was om samen met meidengroep Atomic Kitten in september op tournee te gaan, maar vanwege "spannende plannen die later worden aangekondigd" gaan die shows niet door. Lee Ryan, Duncan James, Simon Webbe en Antony Costa treden nu vanaf december op op verschillende plekken in het Verenigd Koninkrijk. De concertreeks wordt op 4 december afgetrapt in Cardiff.

‘Heart and Soul’ is het eerste album van Blue sinds het in 2015 verschenen ‘Colours’. De band werd in 2000 opgericht en scoorde ook in België verschillende hits met songs als ‘All Rise’, ‘If You Come Back’, ‘Breathe Easy’ en ‘Sorry Seems To Be The Hardest Word’, een cover met Elton John.