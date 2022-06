Boyband BTS houdt het (tijdelijk) voor bekeken: “We willen focussen op onze solocarrières”

“Ik dacht dat BTS zich zou onderscheiden van andere groepen, maar het probleem in de K-pop-cultuur is dat je de tijd niet hebt om op te groeien”, aldus RM. “Je moet aan een hoog tempo muziek blijven maken en nummers uitbrengen." “We beginnen nu pas na te denken over hoe we als artiest herinnerd willen worden door onze fans”, vulde Jimin aan. “Hierdoor gaan we op dit moment door een moeilijke periode. We proberen onze identiteit te vinden en da’s een lange en vermoeiende zoektocht.” “Dit is echter geen definitieve split”, vulde V aan. “Op een bepaald moment zullen we de krachten weer bundelen.”

BTS werd opgericht in 2010 en maakte drie jaar later z'n entree in de Zuid-Koreaanse hitparades. De laatste jaren is hun succes explosief toegenomen in de hele wereld. Dat dat succes een keerzijde had, lieten de jongens eerder al weten. Zo namen ze in 2019 en vorig jaar al korte pauzes om de batterijen op te laden. “Zo willen we hen de kans geven om even het leven van een normale twintiger te leiden”, aldus hun management toen.