Boyband Aaron Blommaert ligt even stil: “We zijn er niet helemaal uit hoe het verder moet met BOBBY”

MuziekAfgelopen zomer stonden Brecht, Ryan, Aaron, Ruben en Simon nog samen op het podium van ‘Tien om te tien’, maar momenteel is de muzikale toekomst van hun boyband BOBBY redelijk onzeker. In een interview met ‘Het Nieuwsblad’ laat Aaron Blommaert (20) weten dat alles even stil ligt.

“We zijn er nog niet helemaal uit hoe het verder moet met BOBBY”, aldus Aaron in ‘Het Nieuwsblad’. “Dat ligt nu even stil. Ik weet wel dat ik verder wil met muziek, maar of dat met een boyband is of met iets anders moet de tijd nog uitwijzen.” Nieuws dat op zijn beurt bevestigd wordt door Philippe Draps, de man die verantwoordelijk is voor de boekingen van de groep. Draps laat weten dat alles inderdaad even on hold staat. “We gaan bekijken hoe we het in de toekomst verder gaan aanpakken.” Van een officiële breuk zou er momenteel nog geen sprake zijn. Al haalden alle leden van de groep wel al de verwijzing naar de boyband uit hun bio op Instagram.

Corona

Het is wel niet de eerste keer dat het een tijdje stiller is rond de groep. Ook begin vorig jaar was het geruime tijd stil rond BOBBY. “Door corona hebben we helaas niet veel kunnen doen”, legde Aaron Blommaert destijds uit in een interview met ‘TV Familie’. “Er komen ook zéker nog nieuwe dingen van ons aan. En ’t is niet omdat BOBBY ooit zou eindigen, dat we dan ­stoppen met muziek maken. We hebben nog een hele toekomst voor ons.”

In augustus 2019 maakte de groep hun debuut op BuikRock. Een maand later volgde uiteindelijk de lancering van hun allereerste single ‘Hey Don’t You Know’. In het verleden zongen de leden van BOBBY ook nog de soundtrack in van de ‘Thuis’-kerstclip. Daarnaast werd hun muziek ook gebruikt in de film ‘Bittersweet Sixteen’.

