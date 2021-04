Boudewijn De Groot stopt na 56 jaar met optreden: “Ik blijf wel muziek maken en teksten schrijven”

Boudewijn de Groot is niet alleen bij onze noorderburen een fenomeen, ook in Vlaanderen speelde hij talloze uitverkochte concerten en eindigt hij steevast hoog in de eindejaarslijstjes. Die graag geziene status leverde hem in 2004 zelfs een rol op in de Eén-serie 'Flikken', als 'love interest' van het personage van Andrea Croonenberghs. Op een podium zullen we De Groot nu alvast nooit meer aan het werk zien. Dat kondigde hij zelf aan met een droog bericht op z'n website. Zonder er te veel woorden aan vuil te maken, zoals we gewoon zijn van de kordate Nederlander.