Boudewijn de Groot bezig met twee nieuwe albums: “Hij heeft z'n muziek nog niet laten gaan”

Eerder dit jaar maakte De Groot bekend helemaal te stoppen met optreden, maar de muziek heeft hij nog niet helemaal laten gaan. “Om te beginnen is hij bezig met een kinder-cd”, aldus Bak. De kleindochter van de zanger zal daar ook op te horen zijn. Daarnaast maakt hij een album met eigen muziek. Het is nog niet bekend wanneer dat uitkomt.

In 2005 stond De Groot, die al sinds 1964 actief is, nog met zijn nummer ‘Avond’ op nummer 1 in de Top 2000 van NPO Radio 2. Verder scoorde hij grote hits met nummers als ‘Verdronken vlinder’, ‘Het land van Maas en Waal’, ‘De eeuwige soldaat’ en ‘Jimmy’.