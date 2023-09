Bom ontploft in J-popindustrie: topman maakte zich schuldig aan decennialang seksueel misbruik

Muziek Klaar voor de ‘Celebrati­on Tour’? Madonna volop aan het repeteren voor “meest ambitieuze tour ooit”

Na een ziekenhuisopname eind juni is de Queen of Pop “weer in werkmodus” nu de repetities voor haar ‘Celebration Tour’ in volle gang zijn. Het belooft haar “meest ambitieuze tour ooit” te worden, vertelt een insider aan ‘People’. “Ze is blij om weer op het podium te staan en voelt zich sterk.”