‘Bohemian Rhapsody’ opnieuw op 1 in ‘1000 Klassiekers’ van Radio 2

MuziekEr zijn nog zekerheden in het leven: zelfs in dit uitzonderlijke jaar staat ‘Bohemian Rhapsody’ op nummer 1 in de ‘1000 Klassiekers’ van Radio 2. Het is al de tiende keer op rij dat het nummer van Queen die positie wegkaapt. Bij de Q-Top 1000 staat het nummer op 2; daar staat ‘Viva La Vida’ van Coldplay op de eerste plek.

Op de laatste dag van het jaar spelen de radiozenders traditiegetrouw hun eindejaarslijstjes. Bij Radio 2 zijn dat de ‘1000 Klassiekers’, en rond 18 u maakten Anja Daems en Peter Verhulst bekend dat ‘Bohemian Rhapsody’ naar goede gewoonte op nummer 1 staat. De rest van de top 3 was wél een verrassing: vorig jaar stonden ABBA met ‘Dancing Queen’ (op 2) en Elvis met ‘Suspicious Minds’ (op 3) daar nog, maar dit jaar was plaats 2 weggelegd voor ‘Imagine’ van John Lennon. Barry White haalt de derde plaats met ‘You’re The First, The Last, My Everything’. Opvallend: Willy Sommers mist voor het tweede jaar op rij nipt het podium met ‘Laat De Zon In Je Hart’. Hij strandt opnieuw op 4.

ABBA is wel de populairste artiest in de lijst: de groep staat er maar liefst 15 keer in. Ook Queen en Will Tura waren goed vertegenwoordigd: zij telden elk 13 nummers. De hoogste nieuwkomer is dan weer André Hazes Jr. met ‘Leef’, die een negende plaats haalt. Niels Destadsbader is de tweede hoogste nieuwkomer, op de 12e plaats, met ‘Verover mij’.

De volledige top 10:

1. Queen - Bohemian Rhapsody

2. John Lennon - Imagine

3. Barry White - You’re The First, The Last, My Everything

4. Willy Sommers - Laat De Zon In Je Hart

5. ABBA - Dancing Queen

6. Gorky - Mia

7. Deep Purple - Child In Time

8. Dire Straits - Sultans Of Swing

9. André Hazes Jr. - Leef

10. The Eagles - Hotel California

Viva La Vida

Volgens de Qmusic-luisteraars is niet ‘Bohemian Rhapsody’, maar ‘Viva La Vida’ van Coldplay de beste hit aller tijden. De Britse band stoot zo ‘Hoe Het Danst’ van Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle van de troon, dat vorig jaar nog bovenaan prijkte en nu op de achtste plek strandt in de Q-Top 1000.

De top 3 wordt verder aangevuld door ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen en ‘Wake Me Up’ van Avicii & Aloe Blacc. Om de eerste plaats te vieren bracht Qmusic-dj Sean Dhondt een eigen versie van ‘Viva La Vida’.