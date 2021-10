‘Bohemian Rhapsody’ herovert eerste plaats in Top 2000 van Joe

Eindelijk happy end voor Britney Spears?

6 oktober Krijgt de saga rond Britney Spears eindelijk een happy end? Daar lijkt het nu wel op. De popster bedankt in een filmpje op Instagram haar fans en de hele #FreeBritney-beweging. Alle mensen die haar blijven steunen zijn in de juridische strijd met haar vader Jamie Spears. Vorige week besliste een rechter in Los Angeles dat hij na 13 jaar niet langer haar bewindvoerder is. “Ik heb er geen woorden voor. Dankzij jullie en jullie volharding in de strijd om mij te bevrijden van het bewindvoerderschap... lijkt mijn leven nu in de goede richting te evolueren!!”, schrijft ze. Desna en Senne blikken terug op de bewogen periode in een nieuwe Showbits Video.