Bob Dylan verkoopt volledige catalogus voor ruim 300 miljoen dollar

Hoeveel Universal Music Publishing Group precies heeft betaald voor de volledige muziekcatalogus, is niet helemaal duidelijk. Volgens Variety gaat het om een bedrag van negen cijfers, The New York Times spreekt dan weer van ruim 300 miljoen dollar (247 miljoen euro).

In ruil daarvoor krijgt Universal de rechten op de huidige - en volledige - catalogus van Bob Dylan. Met een carrière van zo’n 60 jaar, komt dat al snel op zo'n 600 nummers, waaronder ‘Blowin' in the Wind’, ‘Like a Rolling Stone' en ‘Make You Feel My Love’. De verkoop betekent dat Dylan afstand doet van z'n inkomsten als songschrijver, en dat die dus voortaan naar Universal gaan. Op de muziek die hij in de toekomst nog gaat maken en uitbrengen, behoudt de muzikant wel nog alle rechten.

De kunst van het nummers schrijven

Universal is alvast erg blij met de nieuwe aanwinst. In een mededeling liet CEO Lucian Grainge weten: “Het is geen geheim dat de kunst van het nummers schrijven fundamenteel is voor geweldige muziek, en het is ook geen geheim dat Bob een van de beste beoefenaars van deze kunst is. Briljant en ontroerend, inspirerend en prachtig, verhelderend en uitdagend: zijn nummers zijn tijdloos, of ze nu meer dan een halve eeuw geleden geschreven zijn, of gisteren.” En hij besloot: “Ik twijfel er niet dat aan dat decennia, misschien eeuwen van nu, de woorden en muziek van Bob Dylan nog steeds overal gespeeld en gezongen zullen worden.”

Verkoop muziekrechten

De verkoop van muziekrechten zit al een tijdje in de lift. Vorige week nog verkocht Fleetwood Mac-zangeres Stevie Nicks 80% van haar catalogus aan Primary Wave. Daar zou ze zo'n 100 miljoen dollar (zo'n 82 miljoen euro) voor gekregen hebben. Ook artiesten als Calvin Harris en the Killers hebben al delen van hun catalogus doorverkocht aan privé-bedrijven. En in het Verenigd Koninkrijk wint het bedrijf Hipgnosis Songs meer aan macht: het heeft sinds 2018 al meer dan 1 miljard dollar (823 miljoen euro) neergeteld voor catalogi van succesvolle songschrijvers en producers. Waarom de artiesten hun muziek verkopen, blijft een beetje giswerk. Volgens Variety heeft het voor een groot stuk te maken met de slechte staat van de muziekindustrie door de coronacrisis. Er zijn geen optredens meer, dus een van de manieren om nog (grof) geld te verdienen is door je muziekcatalogus ten gelde te maken.