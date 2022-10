BLØF lanceert nieuw nummer, mét oude bekende: “Zangeressen genoeg in Nederland, maar niemand zoals Geike”

MuziekHernieuwde magie op de radio. Vijf jaar nadat ‘Hooverphonic’-zangeres Geike Arnaert in duet ging met de rockers van BLØF voor ‘Zoutelande’, krijgt de succesformule een vervolg. “We doen wat we kunnen” heet die tweede worp, en ontpopt zich wederom als een oorwurm. Wij spraken frontman Pascal Jakobsen over de nieuwe song. “Als je me vijf jaar geleden had gevraagd of we nog eens met Geike zouden samenwerken, had ik ‘nee’ gezegd.”