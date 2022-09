Blackpink schrijft geschiedenis: eerste vrouwelijke band sinds tien jaar op nummer één

‘Born Pink’ is het eerste album van Blackpink en steeg meteen naar de top. Daarmee overschrijden ze het succes van Danity Kane met ‘Welcome to the Dollhouse’ in 2008. ‘Born Pink’ vloog in de eerste week na de release al 102.000 keer over de (virtuele) toonbank in de Verenigde Staten. Het markeert ook meteen de eerste nummer één van het kwartet in de Billboard 200.