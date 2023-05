Blackmetalband Marduk gooit bassist buiten na nazigroet op podium

De Zweedse blackmetalband Marduk speelt op Graspop zonder bassist Joel Lindholm. Hij is uit de groep gezet nadat hij stomdronken een nazigroet bracht op een podium. Dat gebeurde toen Marduk op 15 mei optrad op Incineration Fest in Londen.

“Na verschillende onaanvaardbare capriolen op het podium van een erg dronken Joel op Incineration Fest vorige week, is zijn plaats in de band vrijgekomen”, meldt de band. “Onze oude vriend en bassist Devo heeft ermee ingestemd om tijdelijk in te vallen, dus dit zal waarschijnlijk geen invloed hebben op de aankomende shows.” Later meldt de band dat ook Simon Wizén van Valkyrja enkele optredens zal invallen.

Op beelden van het optreden is de nazigroet te zien. Lindholm steekt niet gewoon zijn rechterarm in de lucht, hij brengt zijn hand eerst naar zijn linkerschouder zodat hij weinig ruimte laat voor interpretatie. En het is niet zijn enige frats tijdens het optreden, want op de beelden is ook te zien hoe hij tussen nummers vooraan blijft lummelen terwijl de rest van de band naar achteren gaat. Hij gesticuleert vaak naar het publiek, en lijkt soms amper mee te spelen. Als klap op de vuurpijl blijft hij na het optreden het publiek opjutten en trekt hij zijn T-shirt uit om te poseren voor foto’s.

Marduk met Lindholm (R).

Alcoholverbod

“Joels escapades in Londen vormden het hoogtepunt van een reeks bedenkelijke gedragingen”, luidt het nog op Instagram. “Ondanks beloftes om het alcoholverbod na te leven dat hij kreeg kort na zijn toetreden tot de band, probeerde Joel meermaals om dat te omzeilen door in het geniep te drinken. Het beruchte Incineration Fest is daar het meest recente voorbeeld van.”

De band geeft aan niet door te hebben hoe erg de situatie was geworden. “We waren ons niet bewust van zijn verschillende provocaties tijdens de nummers, evenmin als zijn striptease op het einde, tot die video opdook op de ochtend van Steelfest. Het bekijken van de eerste tien minuten was genoeg voor alle betrokkenen om te besluiten dat Joels tijd met Marduk voorbij was.”

Graspop

Marduk bestaat al sinds 1990 en is een erg gewaardeerd blackmetalinstituut. De groep versleet al heel wat leden, en alleen gitarist Morgan Steinmeyer Håkansson is erbij sinds het begin. Lindholm trad toe in 2020. De band speelt donderdag 15 juni van 16.05 tot 16.55 uur op de Graspop Metal Meeting in Dessel.

