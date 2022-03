Bizarre kinderdisco en het weelderige haar van Albanië: dit zijn de rode lantaarns op het Songfestival (volgens de bookmakers)

MuziekNu de veertig deelnemende landen allemaal gekozen hebben wie hen mag vertegenwoordigen op het Songfestival, is het ook tijd om pronostiekjes te maken. Wie wint? Wie bengelt onderaan? En wie doet vooral mee om zoveel mogelijk op te vallen? Onze Songfestivalvrouw worstelde zich door alle inzendingen en geeft u deze week haar ongezouten mening. Vandaag: deelnemen is belangrijker dan winnen.

Veertig deelnemers, maar nog geen veertig nummers. Zo maakt de Armeense inzending Rosa Linn op 19 maart pas haar song bekend, en heeft de Azerbeidzjaanse zanger Nadir Rustamli nog geen datum genoemd voor zijn song. Gelukkig zit er tussen de reeds bekende inzendingen heel wat - ahum - prachtig materiaal. Dit lijstje omvat de landen die volgens de bookmakers het minst kans maken op de overwinning. Voor de azijnpissers onder ons: België staat niet in deze onderste regionen. Sorry not sorry.

Slovenië: LPS - ‘Disko’

Volledig scherm LPS is de Sloveense inzending voor ESC 2022. Voor wie het zich afvraagt: LPS staat voor 'Last Pizza Slice'. © .

Volgens de bookmakers eindigt Slovenië dit jaar allerlaatste. De ‘verdienste’ van LPS, een groep schoolkameraden die sinds 2018 een bandje vormen, en precies nog steeds minderjarig zijn. Hoewel de band nog niet zo lang bestaat, zijn ze in hun thuisland behoorlijk beroemd. Waardoor LPS met de vingers in de neus de nationale preselecties won, en ze met ‘Disko’ naar het Songfestival trekken.

Een catchy nummer, maar de keuze om volledig in het Sloveens te zingen lijkt niet ideaal. De bandleden kregen de vraag om de tekst te vertalen naar het Engels, maar dat zagen ze niet zitten. “We hebben geen plannen om iets aan onze lyrics te wijzigen. Ze zijn gebaseerd op echte gebeurtenissen.” Wat die ‘echte gebeurtenissen’ zijn? Daar heeft iedereen - die het Sloveens niet machtig is - het raden naar...

Slovenië neemt al sinds 1993 mee aan het Songfestival. Hun beste resultaat scoorden ze in 1995 en 2001, beide keren met een zevende plaats. Na de invoering van de halve finales in 2004, plaatste Slovenië zich zes keer voor de finale. Van die zes keer behaalden ze hun beste score in 2011, met een dertiende plaats.

Noord-Macedonië: Andrea - ‘Circles’

Volledig scherm Andrea Koevska houdt de eer van Noord-Macedonië hoog (of laag) tijdens het aankomende Songfestival. © RV

Andrea is de derde kandidate die de eer van haar natie mag verdedigen op het Songfestival. Onder z’n vorige naam - de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië - nam Noord-Macedonië van 1996 tot 2018 deel.

In 2019 stuurden de Noord-Macedoniërs Tamara Todevska. Haar nummer ‘Proud’ behaalde tijdens de wedstrijd in Tel Aviv een zevende plaats. Opvolger Vasil - die een jaar eerder nog een van de backing vocals was van Todevska - verging het minder goed. Hij wist zich - ondanks het zilveren kroontje dat hij op de turquoise loper droeg - niet te kwalificeren tijdens de eerste halve finale, iets waar Hooverphonic wél in slaagde.

Volledig scherm Vasil vorig jaar op de 'turquoise loper' tijdens de openingsceremonie van het Songfestival, mét zijn kroontje. Of zoals onze oma dan zegt: "Een goed gedacht is ook iets waard." © REUTERS

Maar goed: dit jaar is er dus Andrea. Haar song ‘Circles’ eindigt - enigszins verrassend - volgens de bookmakers op de 39ste plaats. Andrea beschikt over een dijk van een stem, en ook haar nummer is allesbehalve bagger. En nee, we zeggen dat écht niet omdat Andrea in haar vrije tijd aan thaiboksen doet.

Montenegro: Vladana - ‘Breathe’

Volledig scherm Vladana Vučinić gaat voor Montenegro naar het Songfestival. © RV

Ieder jaar heeft het Songfestival wel zo’n moment waarop je als kijker drie minuten iets anders kan doen. Dit jaar verzorgt Vladana - die al twee keer eerder probeerde mee te doen - de plas-, eet- en drinkpauze. De Montenegrijnse zangeres schuwt de vocale uithalen niet, net zomin als hét ‘no shit Sherlock’-moment van 2022. Dankzij ‘air is what I breathe’ heeft Vladana zelfs geen concurrentie!

De kans dat Vladana zich weet te kwalificeren lijkt - volgens de bookmakers én uw Songfestivalvrouw - eerder klein. Daarmee doet het Oostblokland z’n reputatie als hekkensluiter - ahum - eer aan. Sinds het land in 2007 voor het eerst deelnam, wisten ze slechts twee keer de finale te halen. In 2014 waren ze goed voor een negentiende plaats, een jaar later eindigden ze op de dertiende plek.

Georgië: Circus Mircus - ‘Lock Me In’

Volledig scherm Circus Mircus, de Georgische inzending voor ESC 2022. © RV

Een nieuw jaar, een nieuwe poging van Georgië om potten te breken tijdens het Songfestival. Het land koos dit keer voor Circus Mircus, die het nummer ‘Lock Me In’ zullen brengen. De band lijkt fan van Frank Zappa, Beck en een hoop andere artiesten, en distilleerde daar iets ontzettend unieks uit. Enkele luisterbeurten verder is uw Songfestivalvrouw er nog steeds niet uit of ze dit goed dan wel slecht vindt, maar origineel is het zeker.

De band zelf werd eind 2020 opgericht in de Georgische hoofdstad Tbilisi. De drie anonieme leden zaten bij de lokale circusacademie, maar zijn daarmee gestopt om zich volop op muziek te concentreren. Hun inzending ‘Lock Me In’ kreeg - van de tot nu toe 38 bekende entries - als enige geen videobeelden mee. Een statement aan het adres van buurland Rusland, zo blijkt. “Vanwege de oorlog in Oekraïne vinden we dat dit niet het juiste moment is om onze vrolijke en kleurrijke videoclip uit te brengen”, schrijft de band op z’n Instagram-account. “Volgens de ESC-richtlijnen is de deadline voor indiening (van het nummer, red.) nabij. Daarom hebben we besloten om alleen audio vrij te geven. We gebruiken een zwarte achtergrond in plaats van de officiële muziekvideobeelden, om zo onze solidariteit met onze Oekraïense zusters en broeders uit te drukken. We hopen onze muziekvideo in de nabije toekomst te plaatsen, wanneer deze verschrikkelijke gebeurtenissen voorbij zijn en onze samenlevingen weer normaal is.”

Een opmerkelijke keuze, die de Georgiërs weliswaar niet vreemd is. In 2009 weigerde het land nog om deel te nemen. Stefane & 3G zouden toen het nummer ‘We Don’t Wanna Put In’ brengen, maar het lied werd geweigerd vanwege vermeende verwijzingen naar... - komt ie - Vladimir Poetin. De Georgiërs ontkenden, maar desalniettemin verbood de EBU het nummer. De organisatie vroeg om ofwel de tekst te wijzigen, of een andere song te selecteren om mee te doen. Waarop Georgië sprak van politieke druk vanuit Rusland, en besliste om niet mee te doen.

Of de beslissing van Circus Mircus invloed zal hebben op hun ranking in de wedstrijd, blijft nog maar de vraag. Circus Mircus behaalt - op dit moment - volgens de bookmakers de 36ste plaats. Het land neemt sinds 2007 deel aan het Songfestival, maar won nog geen enkele keer. Hun beste resultaat behaalden ze in 2010 en 2011. Beide keren scoorden ze een negende plaats.

Ierland: Brooke Scullion - ‘That’s Rich’

Volledig scherm Ierland vaardigt Brooke Scullion af voor ESC 2022. © RV

Met zeven overwinningen mag Ierland zich de meest succesvolle deelnemer aan het Songfestival noemen. Het is ook het enige land dat drie keer achter elkaar kon winnen: in 1992, 1993 en 1994. Helaas lijkt die glorieperiode al enige tijd achter hen te liggen: sinds de invoering van de halve finales in 2004, lijkt de motor van Ierland stevig te sputteren. Zo konden ze zich negen keer niet kwalificeren. In 2007 en 2013 lukte dat wel, maar eindigden ze op een allerlaatste plek. Verrassend genoeg blijkt Jedward - berucht vanwege hun haarlakgebruik - hun beste inzending van de laatste jaren: het nummer ‘Lipstick’ van de broertjes was in 2011 goed voor een achtste plek.

Brooke - die in 2020 bekend werd dankzij haar deelname aan ‘The Voice UK’, waar Meghan Trainor haar coach was - heeft volgens de bookmakers minder goede kaarten in handen. Zij schatten haar kansloos in voor de finale, net zoals ze dat vorig jaar ook (correct) voorspelden voor Lesley Roy. Verschillende fansites schatten haar echter iets hoger in: hoe generisch Brooke haar nummer ook klinkt, volgens de ‘specialisten’ kan ze met een goede staging - in een zee van ballades - toch het verschil maken, en wél in de finale eindigen. We zijn benieuwd...

Tsjechië: We Are Domi - ‘Lights Off’

Volledig scherm Tsjechië koos dit jaar om 'We Are Domi' naar het Songfestival te sturen. De bandleden leerden elkaar kennen toen ze studeerden aan het Leeds College of Music in het Verenigd Koninkrijk. Zangeres Dominika Hašková is als enige van Tsjechische afkomst, haar mannelijke kompanen zijn beiden van Noorwegen. De drie wonen in Praag. © RV

Kiezen is verliezen, moeten ze bij We Are Domi gedacht hebben. En dus heeft een van de muzikanten een gitaarviool/vioolgitaar in z’n handen. Klinkt bizar, en dat is het ook. Maar aangezien je niet ieder Songfestival een hamsterwiel op het podium kan sleuren, lijkt dit een origineel alternatief. De bookmakers twijfelen: zij plaatsen We Are Domi voorlopig op een 33ste plek.

Volledig scherm De Tsjechische inzending voor het Songfestival heet We Are Domi, en ze konden niet kiezen of ze een gitaar of een viool in hun nummer wilden. © RV

Sinds Tsjechië en Slowakije twee landen werden, neemt eerstgenoemde sinds 2007 sporadisch deel aan de wedstrijd. Voorlopig staat de teller op negen, waarbij ze drie keer in de finale zaten. Het hoogste resultaat behaalde het Centraal-Europese land in 2018. Zanger Mikolas Josef en zijn ‘Lie To Me’ waren tijdens de wedstrijd in Lissabon goed voor een zesde plaats.

Kroatië: Mia Dimšić - ‘Guilty Pleasure’

Volledig scherm Mia Dimšić gaat voor Kroatië naar het Songfestival. © RV

In 2010 nam Tom Dice voor België deel aan het Songfestival met ‘Me And My Guitar’. In 2022 gaat de Kroatische singer-songwriter Mia Dimšić voor een nogal letterlijke interpretatie van dat nummer. Mia en haar gitaar zijn - buiten een ietwat irritante achtergronddanser - de enigen die ‘Guilty Pleasure’ dragen. Het nummer is - alwéér - een ballade. Goed gebracht, maar weinig origineel. Bovendien heeft Mia de pech dat ze in de eerste halve finale moet aantreden, net als de Griekse inzending Amanda Tjenford en haar ballade ‘Die Together’. En dat is - met een voorspelde vijfde plek - volgens de bookmakers een van de sterkste kandidaten dit jaar...

Kroatië debuteerde op het Songfestival in 1993. De vierde plaats is het beste resultaat dat het Balkanland tot nu toe behaalde. Dat lukte hen in 1996 en 1999. De laatste keer dat ze de top tien haalden, dateert van 2001. De laatste drie edities raakten ze niet in de finale.

Litouwen: Monika Liu - ‘Sentimentai’

Volledig scherm Litouwen stuurt Monika Liu naar het Songfestival. En nee, wij weten ook niet waarom ze een schoen op haar hoofd heeft. © RV

Monika Liu is de artiestennaam van Monika Liubinaitė, de dame die - na het succes van The Roop van vorig jaar - in Turijn de eer van haar land mag verdedigen. Monika studeerde jazzmuziek en vocale studies aan de Klaipėda University in Litouwen. Tot groot ongenoegen van haar ouders. Hoewel ze de artistieke passie van hun dochter begrepen, wilden ze dat Monika voor ‘een echte job’ koos. Maar Monika had andere plannen. “Als ik advocaat was, zou ik huilen tijdens de hoorzittingen. Als ik een dokter was, zou ik een mes in de buik van de patiënt laten zitten”, zei ze daarover in een eerder interview. “Ik denk dat ik de juiste weg heb gekozen, als artieste.”

Na haar studies in Litouwen won ze een studiebeurs. Die bracht haar naar het Berkeley College in Boston. Na drie semesters had Monika geen geld meer om haar studie verder te zetten, en verkaste ze naar Londen. Ondanks een moeizame start, kon Monika uiteindelijk ook in de Britse hoofdstad leven van haar muziek. Enkele jaren geleden keerde ze terug naar Litouwen, waar ze ondertussen een gevestigde waarde is. Monika treedt er op met de grootste sterren, en was te zien als jurylid in ‘The Voice Lithuania’ en ‘The Masked Singer Lithuania’.

Sinds 2020 zingt Monika in haar moedertaal, en ook haar Songfestivalnummer ‘Sentimentai’ bevat geen woord Engels. Daarmee heeft Monika een primeur beet, want nooit eerder stuurde de Baltische staat een nummer dat volledig in het Litouws wordt gezongen. Of dat de juiste keuze is? Litouwen is het enige Baltische land dat nog nooit het Songfestival won. Estland en Letland wonnen beiden een keer. Al gebeurde dat wel telkens met een Engelstalig nummer...

Bulgarije: Intelligent Music Project - ‘Intention’

Volledig scherm Intelligent Music Project trekt voor Bulgarije naar het Songfestival. © RV

Bulgarije was dit jaar het eerste land dat z’n liedje bekend maakte voor het Songfestival. Het Balkanland vaardigt de heren van Intelligent Music Project af, en zij kozen met ‘Intention’ voor een rocknummer. Niet verwonderlijk, aangezien de band door sommigen wordt omschreven als een Bulgaars-Chileense supergroep. Op dit moment is Ronnie Romero hun zanger, en hij is tevens bekend als de stem van Ritchie Blackmore’s Rainbow. Drummer Stoyan Yankoulov heet dan weer ervaring met het Songfestival: hij nam zowel in 2007 als 2013 aan het liedjescircus deel.

Derde keer, goede keer dan maar? Toch niet. Ondanks de vele ervaring van z’n leden, is ‘Intention’ op z’n best een song van dertien in een dozijn. Bulgarije won het Songfestival nog nooit, en dat gaan ze - mark our words - dit jaar ook niet doen. съжалявам!

Albanië: Ronela Hajati - ‘Sekret’

Volledig scherm De Albanese inzending voor het Songfestival, Ronela Hajati. © RV

De laatste in ons lijstje van vandaag is Ronela Hajati, de inzending van Albanië. Zij brengt het nummer ‘Sekret’, en doorbreekt daarmee de Albanese traditie van kleffe ballades. De song van Ronela - sinds 2013 een grote ster in haar thuisland - is uptempo, en wordt gezongen in Albanees, Engels en Spaans. Met laatstgenoemde taal wil de zangeres ook haar Spaanse fans tegemoet komen, zegt ze. Ons lijkt het vooral een handig trucje om zichzelf van extra stemmen te verzekeren.

Volgens de bookmakers lijkt dat echter niet veel verschil te maken. Zij plaatsen Ronela op de dertigste plaats. Sinds Albanië z’n debuut maakte in 2004, miste het land al zeven keer de finale. Hun beste resultaat behaalden ze dan weer in 2012. Zangeres Rona Nishliu en haar nummer ‘Suus’ waren toen goed voor een vijfde plek.

