Billie Eilish en Rosalía lanceren gloednieuwe single ‘Lo Vas a Olvidar’

Gelukkig werd het geduld van haar fans niet lang op de proef gesteld, want de zangeres stuurde de single gisterenavond de wereld in. Billie Eilish is bovendien niet alleen te horen, want het gaat om een collab met de Spaanse zangeres Rosalía. De song kreeg als titel ‘Los Vas a Olvidar’ ofwel ‘You Will Forget Her’ en werd speciaal gemaakt voor de HBO-serie ‘Euphoria’.

‘Los Vas a Olvidar’ is verder een eerder ingetogen nummer dat perfect past bij de overige nummers die Billie Eilish na de release van haar album ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ uitbracht. Deze laatste mocht zich trouwens op de Grammy Awards van vorig jaar de grote winnaar noemen.