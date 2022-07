Billie Eilish brengt voorlopig geen nieuw album uit: “Heb geen liedjes meer”

MUZIEK Harry Styles deelt het bed met tientallen mensen in dromerige ‘Late Night Tal­king’-videoclip

De nieuwste videoclip van Harry Styles’ (28) ‘Late Night Talking’ is er en die is minstens even vrolijk als het lied. Gisteren kondigde de zanger aan dat de tweede single van ‘Harry’s House’ ook een videoclip zou krijgen. En wat voor één. Styles reist in een cosy pyjama door verschillende droomwerelden - van de straten in Londen tot in de wolken - en deelt het bed met tientallen mensen. Waar was onze uitnodiging voor deze sleepover?

13 juli