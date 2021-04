Billie Eilish brengt nieuwe single ‘Your Power' uit

‘Your Power' werd naar goede gewoonte geschreven door Billie Eilish zelf. Haar broer Finneas trad als producent op. Bij het nummer hoort ook een videoclip, die door de zangeres zelf bedacht en geregisseerd werd. ‘Your Power' is bovendien de eerste single uit het nieuwe album ‘Happier Than Ever', dat op 30 juli verschijnt. De zestien nummers op die nieuwe plaat werden allemaal door Billie en Finneas geschreven. “Dit is mijn favoriete ding dat ik ooit gemaakt heb", liet Billie al weten. “Ik ben opgewonden en nerveus en kan niet wachten tot jullie het horen. Ik heb er geen woorden voor. Ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld voor een project. Ik hoop dat jullie zullen voelen wat ik nu voel."

Billie’s debuutalbum, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, was een monstersucces. De plaat kwam in 18 landen op de eerste plaats in de hitlijsten binnen en was het meest gestreamde album van 2019. Bovendien schreef de zangeres geschiedenis door als jongste artiest ooit de belangrijkste Grammy’s binnen te halen. In 2019 stond ze nog op Pukkelpop voor een uitzinnige menigte.