Bijna 1,5 miljoen Vlaamse kijkers voor de finale van het Songfestival

Lang niet slecht, want het is al bijna vijf jaar geleden dat het Songfestival nog zo’n groot aantal kijkers wist te strikken. In 2016 keken er net iets meer dan 1,5 miljoen mensen naar de deelname van Laura Tesoro. Zij deed toen mee met haar nummer ‘What’s the Pressure’. Xandee deed het in 2004 nog net iets beter. Naar haar prestatie keken er maar liefst 1,8 miljoen mensen.