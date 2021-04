Bezoekers Fyre Festival krijgen toch een vergoeding

Muziek Afrojack treedt op tijdens finale Eurosong­fes­ti­val

5 april Afrojack (33) is toegevoegd aan de spectaculaire line-up van het Eurovisiesongfestival 2021 op 22 mei. Samen met de Nederlandse artiesten Glennis Grace (42) en Wulf (34) gaat de dj een exclusief optreden in Rotterdam geven als onderdeel van de speciaal voor het Songfestival gemaakte act ‘Music Binds Us’. Het is voor het eerst dat de interval act in de finale uit twee delen bestaat. Dat heeft de songfestivalorganisatie vandaag bekendgemaakt.