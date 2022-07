Beyoncé wordt beschuldigd van ‘diefstal’ voor nummer uit 1999

Volgens Kelis zou Beyoncé voor haar nieuwe album ‘Renaissance’ een sample van een nummer uit haar debuutalbum ‘Kaleidoscope’ gebruikt hebben zonder toestemming. Het gaat over een stukje uit het nummer ‘Get along with you’ dat Beyoncé zou hebben verwerkt in haar aankomende song ‘Energy’.

De R&B- zangeres hield zich niet in op sociale media nadat ze vernomen had dat de ster een deel van haar nummer zou hebben gebruikt voor haar nieuwe album. Ze noemt zichzelf “geschokt door het gebrek aan respect.” Maar Kelis is vooral boos omdat ze niet op de hoogte was: “Ik hoorde hierover op dezelfde manier als iedereen. Niets is ooit wat het lijkt, sommige mensen in deze business hebben geen ziel of integriteit en ze hebben iedereen voor de gek gehouden.”

Ondertussen laat Beyoncé op haar Instagram weten hoeveel plezier ze heeft gehad tijdens het maken van het aankomende album ‘Renaissance’. Ze schrijft: “Het maken van dit album gaf me een plek om te dromen en om ontsnapping te vinden in enge tijden. Het liet me toe om me vrij en avontuurlijk te voelen in een tijd waarin weinig andere dingen in beweging waren.” Beyonce voegde hieraan toe: “Mijn bedoeling was om een veilige plek te creëren, een plek zonder oordeel. Een plek om vrij te zijn van perfectionisme en overpeinzingen. Een plek om te schreeuwen, los te laten, vrijheid te voelen. Het was een mooie reis van verkenning”.

Het is het zevende studio-album van de ‘Crazy in love’-zangeres en bevat zestien gloednieuwe liedjes. Het nummer zal beschikbaar worden gesteld om middernacht op vrijdag 29 juli en is opgenomen tijdens de periode van drie jaar pandemie. Ze bedankte ook publiekelijk haar echtgenoot, kinderen en andere naaste familieleden voor het geven van de “ruimte, creativiteit en inspiratie” die ze nodig had om haar nieuwste werk te creëren. Dit deed ze met een schattige foto op haar website van haar drie kinderen: Blue Ivy (10) en de 5-jarige tweeling Rumi en Sir.

Volledig scherm Beyoncé met haar kinderen Blue Ivy, Rumi en Sir © Beyonce.net

