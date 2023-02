Beyoncé staat op 14 mei in het Koning Boudewijnstadion met haar ‘Renaissance’-tour

Muziek Geen HEAR HEAR! dit jaar: “In 2023 zetten we voluit in op een ijzerster­ke Pukkelpope­di­tie”

Geen HEAR HEAR! dit jaar. Het ééndaagse festival dat vorige zomer in het leven geroepen werd op de Pukkelpopweide, wordt dit jaar even aan de kant geschoven. “In 2023 zetten we voluit in op een ijzersterke Pukkelpopeditie en blijft HEAR HEAR! even in de koelkast.”

18 januari