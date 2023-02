Beyoncé schrijft geschiedenis en Harry Styles wint album van het jaar: alles wat je moet weten over de Grammy’s

MUZIEKZondagavond was het in Los Angeles tijd voor de uitreiking van de 65ste Grammy Awards. De meest succesvolle artiesten ter wereld kwamen samen in de Crypto.com Arena voor een avond vol historische momenten en muzikale optredens. Wij geven een overzicht van alle hoogtepunten.

Trevor Noah was voor de derde keer op rij de gastheer van de prestigieuze awards. Hij onthulde dat Beyoncé’s ‘Break My Soul’ een inspiratiebron was voor zijn vertrek uit ‘The Daily Show’ afgelopen november. Zijn vrije tijd had hij duidelijk gebruikt om zijn beste openingsmonoloog tot nu toe te oefenen. De komiek gaf grappige commentaren op het evenement en kondigde een aantal grote namen op het podium aan. Zo bekroonde Noah Lizzo tot de “meest beroemde fluitspeler ooit’’ - de zangeres begon op jonge leeftijd met het spelen van de dwarsfluit en haalt het instrument bij elk concert uit - voordat hij grapte “dat er zeker nog anderen zijn”.

En ook Harry Styles kreeg vol lof: “Hij is de meest sexy man ter wereld. Maak je een grap? Er is geen competitie, vooral nu ze de groene M&M hebben afgeschaft.” De komiek vertelde Taylor Swift dat hij dol was op haar nummer ‘Anti-Hero’, “dat natuurlijk gaat over zijn favoriete tante, Beatrice”. En hij onthulde aan het publiek dat Adele Dwayne Johnson - ook wel bekend als ‘The Rock’ - altijd al had willen ontmoeten. Daarna verscheen de voormalige worstelaar op het podium en ging hij Adele begroeten. De Britse zangeres, die bij haar vriend Rich Paul zat, was zeer enthousiast toen ze kennis maakte met de filmster. Later op de avond reikte hij ook de award uit voor ‘Beste pop-uitvoering’, die Adele - toepasselijk genoeg - in ontvangst mocht nemen voor ‘Easy On Me’.

Lees meer onder de foto’s.

Volledig scherm Dwayne Johnson en Adele © Getty Images for The Recording A

Volledig scherm Dwayne Johnson en Adele © Getty Images

Taylor Swift is officieel een bekroonde regisseur

Het Amerikaanse fenomeen mocht de allereerste award van de avond mee naar huis nemen. Haar bijna vijftien minuten durende kortfilm van ‘All Too Well’, met in de hoofdrol Sadie Sink en Dylan O’Brien, werd uitgeroepen tot ‘beste muziekvideo’. Het markeerde haar twaalfde Grammy in haar carrière. Saul Germaine, de filmproducent van de populaire kortfilm, nam de prestigieuze award in ontvangst. “De visie van ‘All Too Well’ hebben we volledig te danken aan Taylor", klonk het in zijn toespraak.

Lees meer onder de foto’s.

Volledig scherm Taylor Swift © AFP

Volledig scherm Saul Germaine © Jae C. Hong/Invision/AP

Queen B schrijft geschiedenis

De grootste winnaar van de avond was ongetwijfeld Beyoncé. Met negen nominaties was ze de meest genomineerde artiest van de avond en uiteindelijk sleepte Queen B een indrukwekkende vier Grammy Awards in de wacht. Ze won ‘beste dance/elektronisch album’ voor haar zevende studioalbum ‘Renaissance’. Haar succesvolle single ‘Cuff it’ werd bekroond tot ‘beste R&B lied’. En haar monsterhit ‘Break My Soul’ kreeg maar liefst twee awards: één voor ‘beste dance/ elektronische opname’ en tot slot ook één voor ‘beste lied van het jaar’.

De Amerikaanse zangeres is nu officieel de meest bekroonde artieste aller tijden, met in totaal maar liefst 32 prestigieuze Grammy’s. Maar hoewel Beyoncé keer op keer geschiedenis schrijft, toonde ze zondagavond aan dat ze net zoals ons is. Toen de zangeres de eerste award van de avond won, vroeg het publiek zich massaal af waar de artieste was. Ze miste per ongeluk haar grote moment bij de Grammy’s om de meest herkenbare reden: ze zat vast in het drukke verkeer van LA. Toen ze fashionably late arriveerde op de Awards, kon ze gelukkig haar andere drie beeldjes nog in ontvangst nemen. Met tranen in haar ogen gaf ze een emotionele toespraak, waarin ze haar familie, kinderen en in het bijzonder de LGBTQIA+-gemeenschap bedankte. “Heel erg bedankt. Ik probeer niet te emotioneel te zijn en er gewoon van te genieten”, besloot ze.

Lees meer onder de video.

Woorden te kort bij Harry Styles

Hoewel Beyoncé vier Grammy Awards mag toevoegen aan haar grote collectie, was ze ook de verliezer in de hoofdcategorie van de avond: ‘album van het jaar’. Die award ging naar Harry Styles, voor zijn felbegeerde derde studioalbum ‘Harry’s House’. In een classy kostuum met daaronder een sprankelend zilveren topje schitterde de zanger toen hij de prijs in ontvangst nam. Styles had het duidelijk moeilijk in zijn toespraak en zocht naar de juiste woorden. “Ik ben zo geïnspireerd door elke artiest in deze categorie. Ik denk dat - zoals op avonden als vanavond - het belangrijk is om te onthouden dat er niet zoiets bestaat als de beste muziek", zei hij, duidelijk met zijn beide voeten op de grond. “Dit gebeurt niet vaak met mensen zoals ik. Dit is zo leuk.” ‘Harry’s House’ sleepte nog een tweede award in de wacht: de populaire plaat werd ook bekroond tot ‘beste popalbum’. Niet veel later bracht hij een optreden van jewelste met zijn hit ‘As It Was’, waar hij schitterde in een zilveren jumpsuit.

Lees meer onder de video’s.

Eerbetoon aan Prince en Beyoncé

De Amerikaanse zangeres Lizzo won ‘lied van het jaar' met haar hit ‘About Damn Time’. En dat had ze duidelijk niet verwacht. Ze droeg de prijs, die ze kreeg van Chris Martin van Coldplay, op aan Prince. “Toen we Prince verloren, besloot ik mijn leven te wijden aan het maken van positieve muziek. Nadat ik me als jonge muzikant verkeerd begrepen voelde, wilde ik de wereld een betere plek maken. Dus ik moet die verandering zijn”, zei ze vastbesloten. Lizzo bedankte haar producers (Ricky Reed en Blake Slatkin, die haar op het podium vergezelden), team, familie en vriend. Maar haar dankwoord ging vooral uit naar Beyoncé, wiens nummer één single ‘Break My Soul’ ook genomineerd was voor ‘lied van het jaar’. Lizzo vertelde Bey dat ze als kind “gespijbeld had van school om je te zien optreden”, en sprak haar waardering uit voor haar als artiest. “Ontzettend bedankt. Je bent duidelijk de artiest van ons leven”, vertelde ze terwijl ze in tranen uitbarstte. Dat ze de titel ‘lied van het jaar’ verdiende, bewees ze later die avond met haar spetterende optreden van ‘About Damn Time’.

Verrassend duo

Sam Smith en Kim Petras hebben de wereld officieel veroverd met hun song ‘Unholy’. Het verrassende duo mocht dan ook de award voor ‘beste pop duo’ in ontvangst nemen. Op het podium ging de viervoudig winnaar, Sam Smith, opvallend genoeg enkele meters achter de microfoon staan, waardoor er ruimte was voor de eerste winnaar, Kim Petras, om ​​geschiedenis te schrijven met haar toespraak. “Sam wilde graag dat ik deze prijs in ontvangst nam, omdat ik de eerste trans persoon ben die deze prijs wint”, zei Petras, terwijl haar gedicht bedekt was met een rode sluier. “Ik wil alle ongelooflijke transpersonen en legendes voor mij bedanken. Ze hebben de deuren voor mij opengetrapt. Dankzij hun ben ik hier vanavond.”

Emotionele in memoriam

Het meest emotionele optreden van de Grammy Awards gaat ongetwijfeld naar country-ster Kacey Musgraves en rapper Quavo. Terwijl ze om de beurt zongen, werden een aantal overleden zangers, producers, muzikanten en bandleden op het grote scherm getoond. Zo werd er een eerbetoon gebracht aan Olivia Newton-John, rapper Coolio, Christine McVie van Fleetwood Mac, drummer van Earth Wind and Fire, Fred E. White en meer.

Volledig scherm © Getty Images for The Recording A

LEES OOK: