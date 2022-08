Beyoncé moet songtekst van nieuw nummer aanpassen: “Belediging voor gehandicapten”

Samen met rapper Drake schreef Beyoncé het nummer ‘Heated’. Daarin gebruikt de zangeres volgens activisten een denigrerende term voor spastische diplegie, een vorm van hersenverlamming: “spaz.” Een woordvoerder van Beyoncé liet weten aan The Guardian dat de tekst wordt aangepast. “Het woord, dat niet opzettelijk op een schadelijke manier is gebruikt, zal worden vervangen”, klonk het.

Nog niet zo lang geleden werd de zangeres Lizzo op de vingers getikt voor exact hetzelfde woord in haar nummer ‘Grrrls’. Ook zij paste haar tekst aan en verontschuldigde zich. “Als dikke zwarte vrouw in Amerika zijn er veel kwetsende woorden tegen me gezegd, dus ik begrijp de kracht die woorden kunnen hebben (hetzij met opzet, of in mijn geval, onbedoeld.)”