Beyoncé is de artiest met de meeste Grammy’s aller tijden. Maar wie beslist daarover?

MUZIEKZondagavond was het in Los Angeles tijd voor de uitreiking van de 65ste Grammy Awards. Beyoncé werd de meest bekroonde artieste aller tijden, ‘Harry’s House’ werd uitgeroepen tot album van het jaar en ook Taylor Swift viel in de prijzen. Hoe wordt er besloten wie de prestigieuze awards mee naar huis mag nemen? Dit is hoe het ingewikkelde stemsysteem van de Grammy’s in elkaar zit.

De jaarlijkse prijsuitreiking erkent de beste muziek die uitgebracht is tussen een zeer specifieke periode. Zo werden de winnaars van dit jaar gekozen op basis van muziek die werd uitgebracht tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022. Het stemproces begint met de Recording Academy-leden en platenmaatschappijen die inzendingen indienen die zij het overwegen waard achten voor de Grammy Awards. De Recording Academy is de Amerikaanse organisatie voor muzikanten, muziekproducenten, geluidsmonteurs en andere professionals op het gebied van muziek. De genomineerden hoeven zelf geen Recording Academy-lid te zijn, maar hun werk moet wel worden ingezonden door leden of door een geregistreerd mediabedrijf.

Wie mag stemmen?

De leden van de Academy worden geclassificeerd als stemgerechtigd, professioneel of student. Stemgerechtigde leden zijn artiesten, producers, muzikanten die zelf betrokken zijn bij het maken van muziek. Professionele leden zijn professionals uit de muziekindustrie. En studenten zijn degenen die studeren in het vakgebied, met het doel om betrokken te zijn bij de muziekindustrie. Meer dan 350 experts uit verschillende domeinen nemen deel aan beoordelingssessies om ervoor te zorgen dat de inzendingen aan specifieke kwalificaties voldoen en in de juiste categorieën zijn geplaatst. In totaal zijn er 91 verschillende categorieën. Het doel van de luistersessies is niet om de artistieke of technische oordelen te vellen over de muziek, maar om ervoor te zorgen dat elke inzending in aanmerking komt en in de juiste categorie wordt geplaatst.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Harry Styles © Jae C. Hong/Invision/AP

Hoe wordt er gestemd?

Daarna is het tijd voor de nominaties. De liedjes uit de eerste ronde worden naar de stemgerechtigde leden gestuurd en getabelleerd door het onafhankelijke accountantskantoor Deloitte. Ze kunnen stemmen in maximaal tien categorieën en in maximaal drie genres, plus de vier categorieën van het algemene veld: plaat van het jaar, album van het jaar, lied van het jaar en beste nieuwe artiest. De Grammy voor plaat van het jaar kan naar een single of één nummer van een album gaan, de Grammy voor album van het jaar is voorbehouden voor volledige albums. Leden mogen enkel en alleen stemmen in hun vakgebied om de kwaliteit van de stemming te waarborgen. De uiteindelijke nominaties worden bepaald door commissies die bestaan ​​uit stemgerechtigde leden uit alle steden van de Academy.

Nadat de nominaties zijn bepaald en bekendgemaakt, is het tijd voor de eindstemming. De stemgerechtigde leden van de Academy stemmen opnieuw met dezelfde regels als bij de nominaties. Het is duidelijk dat degene met de meeste stemmen in een categorie wint. In het geval van een gelijkspel zijn er twee winnaars. Vervolgens worden de stemmen gecontroleerd door het bedrijf Deloitte, die de naam van elke winnaar in een verzegelde envelop aflevert. De resultaten zijn pas geweten als de Grammy Award-winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op televisie. Pas dan wordt de envelop geopend.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Adele © Getty Images

Controversieel

Waarom is het stemproces zo controversieel? De Grammy Awards eren “artistieke prestaties, technische vaardigheid en algehele uitmuntendheid van de muziek, ongeacht albumverkoop of hitlijsten”. Maar sommigen beweren dat de “albumverkoop en hitlijsten” veel meer helpen. Het is namelijk zeer moeilijk om in aanmerking te komen voor een nominatie en het kost veel moeite om het papierwerk in te vullen. De artiesten die bij een groot platenlabel zitten en hoog staan in de hitlijsten, hebben een grotere kans om genomineerd te worden. Kleinere labels hebben vaak geen idee hoe ze aan de rompslomp van papierwerk moeten beginnen. Daarnaast worden ze vaak tegengehouden voor andere artiesten die al meer bekendheid hebben verworven in de muziekindustrie.

Er zijn ook een aantal regels waaraan de nominaties moeten voldoen. Zo moet bijvoorbeeld de muziek verkocht worden in de Verenigde Staten, al is het nog onduidelijk hoe dit werkt in een tijd waarin veel artiesten hun muziek uitbrengen via streamingplatformen. Er zijn ook problemen met de specifieke prijzen, zoals die voor beste nieuwe artiest. Zo kunnen muzikanten die al jaren in de muziekindustrie zitten toch in aanmerking komen voor die Grammy Award. De enige voorwaarde is dat de muziek die ze uitbrengen, hun eerste soloalbum moet zijn. Daarnaast klopt volgens velen de stemming niet. Zo zouden er op sommige genres minder gestemd worden dan op andere in de nominatieronde. In de stemronde zouden dan veel mensen stemmen zonder de juiste expertise om de winnaars te kiezen.

Bovendien hoeft een album maar voor 51% in een genre te passen om in die bepaalde categorie te belanden. Zo werd het lied ‘Super Freaky Girl’ van Nicki Minaj ingedeeld in de categorie pop en niet in rap. De artieste haalde daarom uit naar de organisatie, want volgens haar had ze daardoor veel minder kans om te winnen. Commerciële muziek krijgt overigens ook de voorkeur. Op die manier is er een grotere kans om in meerdere genres te passen.

KIJK. Het ‘bollenpak’ van Shania Twain en de blote borst van Harry Styles: dit zijn de meest memorabele looks van de Grammy Awards

LEES OOK: