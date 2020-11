Beyoncé grootste kanshebber tijdens Grammy Awards

Dat Beyoncé zo vaak is genomineerd is opmerkelijk te noemen, de zangeres heeft in het afgelopen jaar namelijk geen nieuw album uitgebracht. De nominaties sleepte ze voornamelijk in de wacht voor haar single ‘Black Parade’ en het nummer ‘Savage’ van Megan Thee Stallion (25) waarop ze te horen is. Beide liedjes maken kans in de belangrijke categorie Record of the Year. Ook maakt Beyoncé kans op onder meer een beeldje voor de muziekfilm ‘Black Is King’, die ze maakte na haar rol in de live-actionversie van ‘The Lion King’.