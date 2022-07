Beyoncé controleerde iedereen die wilde meewerken aan album ‘Renaissance’ op MeToo-incidenten

MuziekWie met Beyoncé (40) wil samenwerken, ziet maar beter dat hij of zij in het verleden geen misstappen heeft begaan. Volgens ‘The Sun’ heeft de zangeres, die binnenkort haar nieuwe plaat ‘Renaissance’ uitbrengt, iedereen die meewerkte aan dat album gecheckt op mogelijke MeToo-schandalen.

Beyoncé heeft een goede reden om zo streng te zijn. Twee jaar geleden werd producer Detail, die meewerkte aan haar hit ‘Drunk in Love’ opgepakt voor verkrachting en seksueel misbruik van verschillende vrouwen. “Ze was compleet overstuur toen ze ontdekte dat Detail daarvan beschuldigd werd”, vertelt een anonieme bron aan ‘The Sun’. “Ze zette haar samenwerking met hem stop en laat haar team nu mogelijke nieuwe samenwerkingen controleren. Zo heeft ze twee nummers van bekende artiesten geweigerd, omdat er beschuldigingen tegen hen lopen. Geen van hen is schuldig bevonden, maar zo zendt ze wel een duidelijke boodschap naar de muziekindustrie, na verontrustende zaken met mensen als R. Kelly en Harvey Weinstein.”

“Dat is in het verkeerde keelgat gevallen bij een paar mensen, maar dat kan haar niet schelen”, vertelt de bron verder. “Ze komt niet bij je in de buurt als je van zo’n dingen beschuldigd bent. Beyoncé is een echte leider en wil een voorbeeld stellen dat misbruik niet genormaliseerd mag worden. Daarom gaat haar nieuwe album ook over de ‘empowerment’ van vrouwen.”

(Lees meer onder de foto)

View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het nieuwe album van Beyoncé, ‘Renaissance’, zal op 29 juli uitkomen. Op Instagram vertelde ze het volgende over haar nieuwe plaat: “Dit album gaf me de kans om te dromen en escapisme te vinden, tijdens een enge periode in onze wereld. Ik wilde vooral een veilige plek creëren. Het was echt een prachtige ontdekkingsreis. Ik hoop dat jullie vreugde zullen vinden in mijn muziek.”

In een interview met ‘Harper’s Bazaar’ liet Beyoncé weten dat ze anderhalf jaar aan het album heeft gewerkt. “Soms heb ik gewoon een jaar nodig om het juiste geluid te vinden”, klonk het. Het album zal bestaan uit zestien nummers en het team zou naar verluidt al op zoek zijn naar locaties voor ‘live-ervaringen’. Of er een nieuwe Beyoncé-tour in zicht is? Voorlopig kunnen de fans niets anders doen dan afwachten.

Bekijk ook ‘5 indrukwekkendste optredens van Beyoncé’:

Bekijk ook ‘Taylor Swift en Beyoncé schrijven geschiedenis’:

LEES OOK: