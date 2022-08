Beyoncé bezwijkt opnieuw onder kritiek en verandert nummer ‘Energy’ na beschuldiging van diefstal

Beyoncé heeft de interpolatie (een stukje melodie) van Kelis’ hit ‘Milkshake’ uit 2003 verwijderd uit haar nieuwe nummer ‘Energy’ op Tidal en Apple (maar nog niet op YouTube). Dit deed ze nadat Kelis haar en The Neptunes ervan beschuldigde dat ze geen toestemming hadden gevraagd voor het gebruik ervan. Want hoewel Kelis de zangeres is van het nummer ‘Milkshake’, werd er door Beyoncé uitsluitend gerefereerd aan The Neptunes (bestaande uit Pharell Williams en Chad Hugo), de schrijvers van het liedje. Na de boze reactie van Kelis op sociale media, heeft Beyoncé nu beslist om de sample van het nummer ‘Milkshake’ uit haar eigen liedje te verwijderen.