Bert Ostyn zingt al 20 jaar, maar krijgt nu pas erkenning dankzij ‘Liefde Voor Muziek’: “Fans spreken me zelfs aan in de supermarkt”

Muziek Rachel Hazes organi­seert virtueel meezing­feest ter ere van André Hazes senior - zonder haar eigen kinderen: “We kozen voor een andere line-up”

25 februari Rachel Hazes (50) organiseert aanstaande zaterdag ‘Een Rondje Hazes’, een liveconcert met 19 artiesten vanuit het Amsterdamse Concertgebouw. Door corona zullen de 2.000 zitjes in de zaal onbezet blijven, maar de liedjes van de in 2004 overleden André zullen dankzij de livestream wel in elke huiskamer kunnen worden meegezongen. Opvallend is dat André jr. (27) en Roxeanne (28) niet te horen zullen zijn op het evenement ter ere van hun vader.