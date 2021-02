Bert Ostyn van Absynthe Minded brengt rock-versie van ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’ in ‘Liefde Voor Muziek’

Muziek Van knullige drumbands tot toparties­ten met politieke statements: zo groeide de halftime show van de Super Bowl uit tot hét popspekta­kel van het jaar

6 februari Wat begon als een bescheiden intermezzo in de Super Bowl, de finale van de American-footballcompetitie, is uitgegroeid tot het allergrootste mondiale muziekspektakel. Zondag neemt zanger The Weeknd (30) de befaamde halftime shows voor z’n rekening. Hoe de Canadees zijn wereldhit ‘Blinding Lights’ ook vertolkt, zijn woorden liggen nu al op een goudschaal. Want de popshow van het jaar heeft ook steeds meer een politieke lading gekregen.