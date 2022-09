Berre ontvangt gouden plaat voor ‘Say My Name’: “Beste zomer van mijn leven”

Met die debuutsingle werd hij gekozen als MNM-Big Hit en was hij meermaals te gast bij Tien Om Te Zien. Hij schopte het zelfs tot in de finale bij Zomerhit en mocht als kers op de taart ook optreden op Pukkelpop. ‘Say My Name’ was 10 weken na release de meest gespeelde single op de Belgische radio en staat nu al weken in de top 10 van best gestreamde en meest gedownloade singles in België.