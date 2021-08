Beluister hier ‘I Lie and I Cheat’, de nieuwe cover van Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens

Muziek Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens coveren 'I Lie and I Cheat’

5 augustus De leading ladies van de nieuwe Streamz Original-reeks ‘F*** you very, very much’ coveren een Belgische megahit. ‘I Lie and I Cheat’ van de Belgische popgroep ‘Won Ton Ton’, komt voor in de serie, en krijgt dus een eigen versie verzorgd voor Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens.