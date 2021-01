Beluister hier de nieuwe single van Anouk Matton: “Een mooie kans om te tonen wie ik ben als zangeres”

Die samenwerking is een gevolg van ‘Don’t Tell Em’, de single van Regi waarop Anouk als zangeres te horen is. “Een week nadat dat nummer uitkwam, kreeg ik een mailtje van de manager van Shoeba. Hij vertelde me dat ze nog iemand zochten om de vocals voor hun nieuwe nummer ‘Anyway’ in te zingen en dat ze graag mij erbij wilden”, aldus Anouk.