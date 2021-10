Belle Perez zorgt voor tranen op Nederlandse televisie: “Dit was prachtig”

MuziekBelle Perez en Karsu hebben kijkers van het Nederlandse programma ‘Beste Zangers’ diep weten te raken met hun duet. De zangeressen brachten hun eigen versie van het Franse lied ‘Je suis Malade’ van Lara Fabian. Ook presentator Jan Smit had waterige ogen. “Ik versta er niks van, maar ik heb kippenvel all over ”, twittert een kijker.

In de slotaflevering van dit seizoen van ‘Beste Zangers’ mogen de artiesten een van hun collega’s uitkiezen om een duet mee te zingen. Zangeres Karsu Dönmez (31) had haar oog laten vallen op Belle Perez, die vooral bekendstaat om haar Spaanstalige nummers. Perez was de geschikte kandidaat om een duet met Karsu te zingen. Karsu koos namelijk voor het lied ‘Je suis Malade’ van Lara Fabian, dat ze deels naar het Turks had laten vertalen door een goede vriendin. “Ik heb veel met haar gepraat. Over alles wat ik heb meegemaakt in het leven, ik heb heel donkere, zwarte dagen gekend. Zij heeft geluisterd en al mijn gevoelens op papier gezet. En toen heb ik Belle benaderd. Ik dacht als ik iemand mag kiezen: dan wil ik het met Belle doen.”

Het duet had voor Karsu een belangrijke betekenis. “Het is voor mij, na mijn donkere dagen, het eerste liedje dat ik nu ga zingen waarin ik echt zing over wat ik heb meegemaakt. Dus het is voor mij heel bijzonder.” Hoewel het nummer voor Perez niet zo’n emotionele lading had, stond ‘Je suis Malade’ wel ‘al jaren’ op haar Spotify-playlist. “Dus ik vind het super. Ik vind het echt een cadeau dat wij dit vanavond gaan zingen.”

De 45-jarige Perez zette de eerste noten van het lied in en al snel keken collega’s, onder wie Joe Buck, Anneke van Giersbergen en Alides ademloos toe. Bij presentator Jan Smit kwam het nummer zo heftig binnen, dat de tranen hem in de ogen stonden. Ook Karsu’s deel, waar de emoties zichtbaar én hoorbaar waren, kwam bij de andere artiesten zichtbaar binnen. Er werd ‘wauw’ gefluisterd en na afloop kreeg het duo zelfs een staande ovatie.

Volledig scherm Belle Perez en Karsu in Beste Zangers © NPO

Briljant

“Het was bijna een soort van religieuze ervaring. Het was niet, niet normaal wat daar gebeurde”, zei Hendrik Jan Bökkers. Ook Jan Smit stond perplex. “Ik zit hier nu tien seizoenen op de bank en ik denk dat dit het mooiste duet was wat ik ooit heb gezien. Uit de grond van m’n hart.”

Niet alleen de artiesten waren diep geraakt door het duet van de zangeressen, ook de kijkers thuis werden omver geblazen. Sommigen pinkten zelfs een traantje weg. Op Twitter stroomden de complimenten voor het duo binnen. ‘Zo vertel je een verhaal! Je suis malade, wat een briljante uitvoering’, schrijft iemand. En een ander: ‘Tranen over mijn wangen voor een duet waar ik geen woord van verstaan heb, maar de expressie zei genoeg en zo belachelijk mooi gezongen!

Volledig scherm Belle Perez en Karsu in Beste Zangers © NPO

