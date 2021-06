Belle Perez wil zomer veroveren met tweetalige single: “Er staan al optredens tot in het buitenland gepland”

Palmbomen, hemelsblauw water, onze voetjes in het zand, mi gran amor aan mijn hand. Dat laatste moet je erbij dromen, maar het is alsof we in Spanje zijn. “Héérlijk”, steekt Belle van wal - flanerend langs het zwembad in fuchsia broek, glittertop en zonnebril in de aanslag. Maar we zijn dat niét. De clip van haar nieuwe zomersingle wordt ingeblikt in hartje Limburg, in het Terhills Resort in Dilsen-Stokkem. “Mijn twee werelden komen hier bij elkaar: mijn Spaanse roots en Limburg, de plek waar ik geboren ben. Het plaatje klopt, ik voel mij fantàstisch”, leidt ze ons rond op de set. “Mijn stem is zelfs al wat hees van enthousiasme (lachje).”