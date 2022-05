Belgische Stéphanie Huang door naar halve finale Koningin Elisabethwedstrijd

Royalty “Ze laat al eens een Oscar de la Renta aan huis leveren”: dit team helpt koningin Mathilde schitteren als ‘best geklede royal’

De garderobe van koningin Mathilde (49) charmeert. Dat dankt Hare Majesteit vooral aan zichzelf, maar ook aan haar vaste equipe ontwerpers, kappers en visagisten, en niet te vergeten: haar 20-jarige dochter Elisabeth. Wie zorgt er zoal voor dat de Grieken haar deze week bestempelden als ‘de best geklede royal’? “In het vliegtuig moest ik haar kapsel maken in een slecht verlichte, kleine cabine. Maar ik was tevreden met het resultaat.”

