Belgische dj Yves V draait in Nepal op feestje voor 2.500 mensen: “Onwennig om mensen zo dicht bij elkaar te zien”

In Nepal zijn de besmettingscijfers zo laag dat corona er bijna vergeten is. Het land met 30 miljoen inwoners telde de laatste 24 uur maar 460 nieuwe besmettingen. En dus kon er gevierd worden. Onze landgenoot dj Yves V (echte naam: Yves Van Geertsom) mocht gaan draaien in een club met 2.500 feestvierende Nepalezen. “Het is hier Nieuwjaar", vertelde Yves. “Als ik me niet vergis, vieren ze het jaar 2078. Het voelt voor mij alsof we al zo lang in quarantaine zitten", glimlachte de dj. “Ik had nooit gedacht dat Nepal de eerste locatie ging zijn voor een nieuwe show, maar ik ben superblij dat we hier zijn. Ondanks alles was het soms wel heel speciaal en onwennig: je bent niet meer gewend om mensen dicht bij elkaar te zien staan. Alles gaat hier vrij gemoedelijk. Ik denk dat de mensen hier toch wel net een stap verder staan dan bij ons. Het blijft soms onwennig, maar we kunnen niet wachten tot het bij ons ook zover is."